Участник «Дома-2» впал в кому во время празднования Дня всех влюбленных

Бывший участник «Дома-2» Александр Фаломин впал в кому из-за передозировки наркотиками. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Медики подобрали 41-летнего Фаломина днем в среду, 14 февраля, на улице в московском районе Солнцево. Мужчина бредил и буянил. Врачи отвезли его в больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Анализы показали, что артист смешал наркотические вещества — мефедрон и фенобарбитал.

Сейчас экс-участник телепроекта чувствует себя лучше — благодаря терапии его состояние стабилизировалось. Жизни Фаломина ничего не угрожает.

Напомним, что накануне в Москве экстренно госпитализировали телеведущую Дану Борисову. Как сообщали СМИ, родственники подозревали, что Борисова могла вернуться к употреблению наркотиков, однако анализы не показали наличия запрещенных веществ в организме телезвезды.