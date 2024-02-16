Участник «Дома-2» впал в кому во время празднования Дня всех влюбленных

Экс-участник «Дома-2» впал в кому из-за передозировки наркотиками
Бывший участник «Дома-2» Александр Фаломин впал в кому из-за передозировки наркотиками. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Медики подобрали 41-летнего Фаломина днем в среду, 14 февраля, на улице в московском районе Солнцево. Мужчина бредил и буянил. Врачи отвезли его в больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Анализы показали, что артист смешал наркотические вещества — мефедрон и фенобарбитал.
Сейчас экс-участник телепроекта чувствует себя лучше — благодаря терапии его состояние стабилизировалось. Жизни Фаломина ничего не угрожает.
Напомним, что накануне в Москве экстренно госпитализировали телеведущую Дану Борисову. Как сообщали СМИ, родственники подозревали, что Борисова могла вернуться к употреблению наркотиков, однако анализы не показали наличия запрещенных веществ в организме телезвезды.
Позднее ведущая призналась, что причиной ее состояния стал противодиабетический препарат, который она использовала для похудения. Также она заявила, что сделала две инъекции лекарства своей 16-летней дочери, за что готова ответить по закону.