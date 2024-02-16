Участник «Фабрики звезд» сжег контракт с Меладзе

Мне в какой-то момент было тяжело внутри коллектива эмоционально. Ты как бедный родственник внутри богатой семьи. Они в достатке, а ты как-то вот. Я уже не мог мириться с этой ролью. Также я понимал, что театр набирает обороты, возможные спектакли. <...> Я выкрал свой контракт и сжег его, — рассказал Бикбаев.