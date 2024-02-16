Сын Газманова заступился перед Цыгановой за отца

Родион Газманов заявил, что у певицы Вика Цыгановой «какие-то внутренние проблемы», сообщает портал muz-tv.ru. Таким образом он отреагировал на нападки со стороны артистки на исполнителя Олега Газманова за то, что в начале 2023 года выступил в Дубае .

Думаю, что у Вики Цыгановой какие-то внутренние проблемы, которые порождают подобные высказывания. Тут же направление одинаково, оба артиста с патриотическим репертуаром. Представьте, в окопе солдаты начинают драться, потому что чего-то не поделили… Такого не может быть! — заявил Родион Газманов.

Цыганова и ее супруг продюсер Вадим Цыганов ранее заявили, что патриотизм музыканта ложный. В интервью блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) пара раскритиковала певца за то, что тот, выступая в Дубае не высказал свою позицию по СВО, хотя этого потребовали два подвыпивших зрителя.