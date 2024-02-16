Депардье вновь обвинили в сексуальных домогательствах

Новую жалобу из-за сексуальных домогательств подали против французского актера Жерара Депардье. Как сообщает газета Ouest France со ссылкой на источники, прокуратура Парижа уже начала предварительное расследование.

По информации издания, жалобу подала 9 января бывшая ассистентка артиста, которая пожелала остаться неизвестной. Она утверждает, что подверглась домогательствам со стороны Депардье во время съемок неназванного фильма в 2014 году.

Напомним, что в отношении французского актера уже идет расследование по подозрению в домогательствах к актрисе Шарлотте Арну. Оно началось после того как онлайн-издание Mediapart опубликовало материал с показаниями 13 женщин, которые обвинили Депардье в действиях сексуального характера. Инциденты произошли на съемочных площадках фильмов и сериалов с 2004 по 2022 год.