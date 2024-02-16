Названы причины неудачного сотрудничества Пугачевой и Shaman

«У него всегда был интересный голос. Я видела, как он поднимался, как им пыталась заниматься семья примадонны. Ее дочь [Кристина Орбакайте] с ним пела и сама Пугачева. Но ему дали песню, которая даже вокально была ему неудобна, в ней он не мог раскрыться», — заявила Цыганова в беседе с телеканалом «360».