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Концерт Хазанова в Москве не отменили

Концерт Геннадия Хазанова в Москве не отменили, артист вышел на сцену Театра Камбуровой, сообщается в Telegram-канале РИА Новости. Ранее поступала информация, что выступление народного артиста РСФСР могут отменить из-за его высказываний о патриотизме.

Концерт Хазанова в Москве не отменили
© News.ru

На опубликованных видеокадрах Хазанов с улыбкой подходит к установленному на сцене столу. Публика встретила артиста аплодисментами.

Вечером 15 февраля стало известно, что члены движения «Ветераны России» направили обращение главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. На этот день у артиста был запланирован концерт «Нездешние вечера: Геннадий Хазанов в гостях у Елены Камбуровой». Общественники указали, что Хазанов покинул РФ после начала специальной военной операции на Украине и записал видеоролик, в котором назвал любовь к родине чувством, присущим рабам. «Ветераны России» попросили председателя СКР проверить артиста на дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Сам Хазанов в беседе с РИА Новости заявил, что ни от главы Следственного комитета, ни от Генеральной прокуратуры к нему «никаких вопросов нет». Представители Театра Камбуровой также не подтвердили отмену мероприятия.

Общественники попросили отменить концерт Хазанова

До этого появились данные об отмене юбилейного тура певицы Лолиты Милявской по России. Этого добились общественники после скандала с ее участием в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. В частности, не состоятся выступления артистки в Перми, Екатеринбурге, Красноярске, Челябинске и Иркутске.

Шоу-бизнес
Анастасия Ивлеева
Геннадий Хазанов
Лолита Милявская
Александр Бастрыкин
Следственный комитет
Москва
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