Концерт Хазанова в Москве не отменили

Концерт Геннадия Хазанова в Москве не отменили, артист вышел на сцену Театра Камбуровой, сообщается в Telegram-канале РИА Новости. Ранее поступала информация, что выступление народного артиста РСФСР могут отменить из-за его высказываний о патриотизме.

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На опубликованных видеокадрах Хазанов с улыбкой подходит к установленному на сцене столу. Публика встретила артиста аплодисментами.

Вечером 15 февраля стало известно, что члены движения «Ветераны России» направили обращение главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. На этот день у артиста был запланирован концерт «Нездешние вечера: Геннадий Хазанов в гостях у Елены Камбуровой». Общественники указали, что Хазанов покинул РФ после начала специальной военной операции на Украине и записал видеоролик, в котором назвал любовь к родине чувством, присущим рабам. «Ветераны России» попросили председателя СКР проверить артиста на дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Сам Хазанов в беседе с РИА Новости заявил, что ни от главы Следственного комитета, ни от Генеральной прокуратуры к нему «никаких вопросов нет». Представители Театра Камбуровой также не подтвердили отмену мероприятия.