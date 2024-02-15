Певица Шакира выпустила первый за 6 лет альбом

«Я создала его вместе со всеми вами, моей стаей волчиц, которые были рядом со мной на каждом этапе пути. Сочиняя каждую песню, я восстанавливала себя. Пока я их пела, мои слезы превращались в бриллианты, а моя уязвимость — в силу», — написала Шакира.

Шакира и Пике начали встречаться в 2010 году. Спустя два года у них родился первенец Милан, а еще через два года на свет появился их второй сын Саша. Летом 2022 года певица ушла от футболиста из-за его измен. Через полгода Шакира выпустила песню, в которой «прошлась» по своему бывшему мужу и его новой девушке в своей песне «Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol 53». 45-летняя певица записала трек о «мести» на испанском языке, в котором есть отсылки к новым отношениям футболиста. Девушка живет со своими сыновьями в Майами.