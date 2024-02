Певица Шакира выпустила первый за 6 лет альбом

Певица Шакира анонсировала новый альбом Las Mujeres Ya No Lloran. Снимками обложки она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В альбоме будет представлено 16 треков, среди которых Acróstico, Out of Your League, Bzrp Music Sessions, Vol. 53, TQG, Te Felicito, Copa Vacía и El Jefe.