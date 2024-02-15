Названа причина отмены концерта Ани Лорак в Сочи

Концерт певицы и телеведущей Ани Лорак в Сочи, намеченный на 16 февраля, отменили из-за неисправности линии электроснабжения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу игорной зоны «Красная Поляна».

Организаторы мероприятия пояснили, что накануне специалисты проводили плановые работы на площадке, где должно было проходить выступление. При осмотре распределительного щита они выявили нарушения изоляции трех кабельных линий 0,4 кВ из четырех имеющихся.

В пресс-службе заметили, что этот сбой не позволит обеспечить необходимые мощности для подключения большого количества звукового и светового оборудования до завершения ремонтных работ.

Новая дата концерта исполнительницы будет названа позже, отметили организаторы. Купленные билеты будут действительны на новую дату.

Напомним, что в 2023 году по различным причинам были отменены концерты артистки в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Воронеже.