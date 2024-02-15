Общественники попросили отменить концерт Хазанова

В своем обращении общественники указали, что после начала РФ СВО на Украине Хазанов покинул страну, а затем записал ролик, в котором назвал любовь к Родине чувством, «присущим рабам». Все это, по их мнению, свидетельствует о том, что он скрытно поддерживает ВСУ.