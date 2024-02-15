Общественники попросили отменить концерт Хазанова

Концерт Хазанова находится под угрозой срыва
Общественники из движения «Ветераны России» попросили главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и генпрокурора Игоря Краснова отменить концерт артиста Геннадия Хазанова в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В своем обращении общественники указали, что после начала РФ СВО на Украине Хазанов покинул страну, а затем записал ролик, в котором назвал любовь к Родине чувством, «присущим рабам». Все это, по их мнению, свидетельствует о том, что он скрытно поддерживает ВСУ.
В связи с этим активисты попросили не пускать в РФ артиста, а также проверить его слова на дискредитацию российской армии. При этом уже сегодня, 15 февраля, Хазанов должен выступить в Москве. Таким образом мероприятие находится под угрозой срыва.
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