На кинокомпанию Алексея Учителя подали в суд на миллион рублей

На кинокомпанию режиссера Алексея Учителя подали в суд. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным Telegram-канала, ООО «Национальное музыкальное издательство» подало иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга на кинокомпанию режиссера «Творческо-производственное объединение «Рок».

Издательство требует с киностудии миллион рублей из-за нарушений авторских прав. В каком именно проекте они были нарушены, не уточняется. Заседание состоится 20 марта.

В декабре 2021 года наследники музыканта Виктора Цоя обратились в московскую полицию из-за фильма Алексея Учителя «Цой».

Истцы утверждали, что договор, якобы подписанный Учителем и бывшим штатным фотографом Ленконцерта Виктором Елизаровым, предположительно был сфальсифицирован. Заявители считают, что подпись фотографа существенно отличается от стоящей под договором со студией «Рок».

В договоре указано, что снимавшая фильм о лидере группы «Кино» студия «Рок» получала права на использование фотографии музыканта.