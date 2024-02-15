Водонаева сообщила, что не хочет выходить замуж в третий раз

Телеведущая Алена Водонаева призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не хочет выходить замуж в третий раз.

Водонаева объяснила, что не пойдет под венец даже за «достойного» мужчину. По словам звезды, в ее картине мира эти понятия не взаимосвязаны. Блогерша заявила, что «сама по себе». Ей комфортно с таким же самодостаточным человеком, как и она.

«Я не хочу замуж, я там был два раза: один раз по-настоящему, другой раз по фану. Это никак не влияет на мою жизнь. <…> Партнер — не всегда муж и наоборот», — отметила телеведущая.

Блогерша была замужем дважды. Первым ее супругом стал бизнесмен Алексей Малакеев. В 2010-м у них родился сын Богдан. Пара развелась в 2013 году. В 2018-м ведущая связала себя узами брака с музыкантом Алексеем Комовым, но рассталась с ним через год.

Водонаева не рассказывает о своей личной жизни. С 2019 года она перестала давать какие-либо комментарии о своих романах.

Одна из поклонниц спросила, как Водонаева относится к поговорке «с милым рай и в шалаше».