В РПЦ ответили на обещание Лолиты восстановить храм в новом регионе

Многие храмы и монастыри требуют восстановления. Но обычно те, кто такими делами занимается, — они сначала помогают восстановить храм, а потом делают громкие заявления. Это не часть медийного образа кого бы то ни было. А так добрые намерения всегда приветствовали. Главное, чтобы исходило от сердца, а не диктовалось внешними обстоятельствами. Мне бы не хотелось верить, что восстановление храма объясняется желанием отмыть репутацию. Но отметим: у всех людей возникают добрые намерения. Посмотрим, что из этого выйдет, — заявил Кипшидзе.