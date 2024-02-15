Уколы от диабета: раскрыты методы похудения российских звезд

Российские звезды вслед за своими зарубежными коллегами стали применять популярный препарат для лечения диабета, чтобы спросить лишний вес. В чем опасность такого метода похудения, разбиралось издание Life.

Ранее стало известно, что на Западе набирают популярность фармацевтические препараты, имитирующие гормон ГПП-1 и помогающие людям сбросить вес. А неофициальные данные свидетельствуют о том, что они также снижают желание употреблять вещества, вызывающие привыкание, включая сахар, алкоголь и сигареты.

Аналитики отмечали, что растущая популярность таких препаратов может нанести ущерб спросу на продукцию PepsiCo, производителя газировки Pepsi и картофельных чипсов Lay's, McDonald's и Altria Group, производителя сигарет.

В свою очередь бизнесмен Илон Маск признался, что также применяет для похудения препарат, используемый для лечения диабета. При этом отличительной особенностью похудения на препарате на основе семаглутида является то, что организм избавляется от жира равномерно, а вот мешки под глазами не исчезают. В результате такой «диеты» они начинают резко выделяться. Такой вид худеющих в западной прессе уже окрестили ozempic face — «оземпиковое лицо».

Вслед за западными знаменитостями на таких препаратах начали худеть и российские звезды. Однако данный медикаментозный метод похудения не безобиден. И у него есть более серьезные последствия, чем мешки под глазами.

Так, недавно стало известно, что телеведущую Дану Борисову нашли без сознания и госпитализировали. Уже в больнице звезда призналась, что плохо ей стало из-за самолечения — 47-летняя телеведущая пыталась похудеть и вводила инъекции средства для лечения диабета.

На фоне всплеска интереса к препарату для лечения диабета Ozempic его производитель — датская компания Novo Nordisk — в прошлом году стала самой дорогой компанией Европы с капитализацией в 421 миллиард долларов. На сегодняшний день дочерние предприятия Novo Nordisk есть в США, Бразилии, Греции, Черногории и Молдавии. Кроме них фирма имеет несколько заводов в России.

Однако в ноябре 2022 года было объявлено о прекращении поставок Ozempic в страну, что спровоцировало рост цен на лекарство и рост подделок. Сейчас за шприц-ручку с месячной дозой семаглутида просят от 17 до 25 тысяч рублей и официально его в Москве можно купить всего в дюжине точек.

По словам руководителя одной из клиник коррекции веса врача-диетолога Алексея Ковалькова, запрет на поставки препарата на основе семаглутида стал ударом для россиян, страдающих сахарным диабетом, так как он отлично себя зарекомендовал и был включен Минздравом РФ в российский Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Однако медики призывают с большой осторожностью отнестись к использованию лекарства для того, чтобы похудеть, несмотря на то, что и в этой области отмечены хорошие результаты.

«Препарат зарегистрирован как средство лечения именно сахарного диабета. То, что он помогает снижать вес, является дополнительным эффектом. Поэтому нужно лишний раз подумать, если у вас нет диабета, стоит ли колоть себя этим препаратом, поскольку может появиться букет проблем, связанных со снижением уровня глюкозы в крови», - заметила диетолог-эндокринолог Елена Островская.

В частности, дисбаланс глюкозы в организме вызывает тошноту, головокружение, вздутие живота, тремор, а может привести и к более тяжелым последствиям.