Макаревич* устроил скандал в ресторане в США из-за стейка

Признанный иноагентом музыкант Андрей Макаревич рассказал в соцсетях, что ему не понравилось, как был приготовлен стейк в одном из дорогих ресторанов в США. Музыкант высказал претензии руководству, пишет РИА Новости.

Певец отметил, что посетил ресторан в Сан-Диего в ходе своего американского гастрольного тура. Однако заказанный им стейк был приготовлен плохо.

«Очень прошу приготовить medium-rare, причем more rare than medium - по опыту знаю, что в восьми случаях из десяти этого не происходит. Здесь то же самое - приносят огромный кусок мяса, но, увы, передержанный», - пожаловался он.

Свои претензии по поводу стейка Макаревич* высказал одному из руководителей ресторана, чем вызвал «приступ искреннего горя». Исполнителю предложили заменить мясо, но он отказался, так как уже «доел эту глыбу».

После чего к нему «пригнали шефа с кухни», который, «плакал, заламывая руки, просил прощения». В итоге исполнителю принесли в качестве извинения «какой-то немыслимый десерт».

Макаревич* переехал жить в Израиль вместе со своей женой. После 24 февраля 2022 года он начал критиковать действия Москвы и отменил свои выступления в России, а позднее закрыл бизнес.

При этом музыкант похвастался, что в советские годы фактически содержал Росконцерт, принося в бюджет страны доход, схожий с доходом от завода средней величины.