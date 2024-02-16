Названы претенденты на лучший дуэт с SHAMAN

Отличный дуэт с Дроновым получился бы у Лепса, Газманова. Не знаю, насколько история будет вязаться с Киркоровым, хотя он последнее время работает с молодыми и в разных стилях. Из рок-голосов: Кипелов, Беркут, Елфимов. Если бы был полноценно здоров Носков, то тоже было бы интересно послушать. Максим Фадеев, — отметил Бабичев.

Ранее продюсер Владимир Киселев заявил, что некоторые российские артисты отказываются выступать на одной сцене с певцом SHAMAN, потому что не хотят стать его «свитой». По его мнению, другие певцы и музыканты на самом деле не завидуют Ярославу Дронову. Сейчас SHAMAN ведет себя слишком амбициозно и зря так активно противопоставляет себя другим артистам, считает Киселев. Многие звезды трудились не меньше певца, а некоторые и гораздо больше, отметил он.