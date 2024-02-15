На Украине заочно предъявили обвинения певице Таисии Повалий

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения певице Таисии Повалий сразу по трем статьям уголовного кодекса страны.
"СБУ предъявила заочное обвинение Таисии Повалий. Собрана доказательная база на певицу и бывшего народного депутата", - говорится в сообщении в Telegram-канале спецслужбы.
Певицу обвиняют в "коллаборационизме, публичных призывах к агрессивной войне и в оправдании вооруженной агрессии". Обвинения предъявлены заочно, поскольку Повалий, по утверждению СБУ, "находится на территории России".
20 октября 2022 года украинские власти ввели санкции против родившихся на Украине певиц Ани Лорак, Таисии Повалий, Анны Седоковой и телеведущей Регины Тодоренко.