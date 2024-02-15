На Украине заочно предъявили обвинения певице Таисии Повалий

"СБУ предъявила заочное обвинение Таисии Повалий. Собрана доказательная база на певицу и бывшего народного депутата", - говорится в сообщении в Telegram-канале спецслужбы.

Певицу обвиняют в "коллаборационизме, публичных призывах к агрессивной войне и в оправдании вооруженной агрессии". Обвинения предъявлены заочно, поскольку Повалий, по утверждению СБУ, "находится на территории России".