Звезда реалити-шоу, бизнесвумен и модель Кайли Дженнер снялась в шубе российского бренда Nereja. Об этом сообщили в аккаунте марки в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Перед камерой Кайли Дженнер позировала в темно-синих джинсах и шубе из меха лисы от российского апсайкл-бренда Nereja. Модель дополнила образ в стиле «жены мафиози» очками в черной оправе, темно-синей спортивной сумкой с красными вставками и черными сапогами на каблуках с острым мысом. Знаменитость предстала в кадре с легкой укладкой и нюдовым макияжем.

В январе появилась информация, что Кайли Дженнер контролирует своего бойфренда, актера Тимоти Шаламе. По словам инсайдера Heat World, звезда придумала для возлюбленного особые правила отношений. Например, модель запретила актеру поддерживать связь с бывшими девушками. Кайли Дженнер также проверяла мобильный телефон Тимоти Шаламе.

Влюбленные перестали скрывать свой роман в начале сентября, когда вместе появились на финальном матче US Open. Во время матча Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе сидели в обнимку и целовались.