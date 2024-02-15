Валя Карнавал снялась в прозрачном боди

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) снялась в откровенном образе и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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22-летняя исполнительница позировала в полный рост на зеленом фоне в черной одежде. Ее наряд состоял из бюстгальтера пуш-ап и прозрачного боди с вырезами и глубоким декольте, которое подчеркивало грудь звезды.

Кроме того, она примерила мини-юбку с заниженной талией и оборками и босоножки на каблуках. Знаменитость распустила уложенные в гладкую прическу волосы, накрасила веки голубыми тенями и надела серебристую цепочку с крестом.