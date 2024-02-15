СМИ: Петросян находится в реанимации после операции

Народный артист РСФСР, юморист Евгений Петросян перенес операцию на руке. Об этом стало известно в четверг, 15 февраля.

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Сейчас Петросян находится в реанимации, где он пробудет под наблюдением врачей еще несколько часов. Если состояние юмориста не ухудшится, его переведут в обычную палату, передает Telegram-канал «Mash».

Петросяна несколько дней назад экстренно госпитализировали в Москве. Артист вывихнул плечо, когда упал на Лесной улице. Тогда юмористу была вызвана бригада скорой помощи, которая доставила его в больницу.

Актер и режиссер Александр Панкратов-Черный также был экстренно госпитализирован с подозрением на инфаркт в Москве 8 февраля. По данным Telegram-канала Shot, он почувствовал недомогание еще 5 февраля в машине, когда возвращался домой в Раменки.