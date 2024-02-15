Каждый пятый американец поверил в теорию заговора о Тейлор Свифт

Многие жители США считают, что певица Тейлор Свифт в преддверии выборов президента ведет активную агитацию в пользу действующего главы государства Джо Байдена. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на результаты опроса университета Монмута.

Исследование показало, что в теорию заговора о том, что Пентагон использует певицу для пропаганды правительственных идей, верят 18%. Большинство сторонников такой теории заговора считают себя республиканцами.

По словам директора Института опросов Университета Монмута Патрика Мюррея, предполагаемый заговор психологической операции Тейлора Свифт «имеет корни среди приличного числа сторонников Дональда Трампа».

В декабре 2023 года Тейлор Свифт получила звание человека года – такой статус ей присвоил журнал Time. Певица обошла многих политических деятелей.