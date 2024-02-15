Милохин рассказал, почему стал врагом в России

Блогер Даня Милохин предположил, что именно уход из проекта "Ледниковый период" сделал его врагом в глазах общественности. Этим Милохин поделился в интервью, опубликованном на YouTube-канале "Макарена".

"Меня сразу же отменили на канале, от меня ушли все рекламы, которые были у меня в России… И постепенно, как ком, стали нарастать разные проблемы", - заявил тиктокер.

В той же беседе Милохин уточнил, что его побег с "Ледникового периода" связан с усталостью. Он признался, что попытался уйти из проекта по-тихому. Он не хотел, чтобы его начали останавливать при личной просьбе отпустить. Блогер назвал свое решение безответственным.

25 октября 2022 года блогер Даня Милохин принял решение покинуть проект. Для многих его уход стал шоком. Накануне своего ухода из проекта блогер пребывал в хорошем настроении и провел тренировку.