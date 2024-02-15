В Crocus City Hall состоялся большой сольный концерт Билана

Большой сольный концерт заслуженного артиста РФ Димы Билана под названием "Невозможное возможно" прошел при полном аншлаге в Crocus City Hall, передает корреспондент ТАСС. На вечере певец презентовал совместную композицию с певицей Дианой Анкудиновой.

Концерт открылся небольшим фрагментом документального фильма, в котором Билан рассказывал о своем творческом пути. Выступление продлилось больше двух часов, в сет-лист вошли песни "Задыхаюсь", "На берегу неба", "Это была любовь" и хиты из недавних альбомов.

После концерта певец сообщил, что несколько новых песен готовы к записи, но у него "не было на это ни одного свободного дня". "Невероятный трек мы создали с Дианой Анкудиновой, сегодня он прозвучал впервые на сцене", - добавил он, отметив, что в скором времени начнутся съемки клипа.

О подготовке шоу

"Невозможное возможно" - это уже не только песня, которая полюбилась и заняла места в сердцах слушателей, это уже девиз, стимул идти только вперед, несмотря ни на что, к новым вершинам и победам", - сказал артист. По его словам, команда музыкантов и танцоров совместно с режиссером Андреем Болтенко показали "абсолютно новое шоу", в котором песни зазвучали "в обновленном экспериментальном формате".

По его словам, подготовка к презентации нового шоу началась в 2023 году.

"Мы распределяли, какой трек может уйти в какую стилистику, а все докручивали уже в январе, когда вернулись все музыканты из отпуска. А я в отпуск не ездил, остался заниматься подготовкой", - сказал Билан.

Певец также объяснил, почему сцена была оформлена в виде пирамиды.

"Эта идея появилась абсолютно нативно. Поскольку вот эти несколько месяцев, возможно, даже год крайний, я проходил очень много испытаний, о которых не написано в газетах. У меня было некое соображение, что я сейчас спускаюсь с Голгофы, в какой-то степени, и мое невероятное счастье, что этот эпизод заканчивается. Он связан не совсем с какими-то общественными делами, это личные, абсолютно личные вещи", - признался Билан.

Билан даст еще один сольный концерт в Crocus City Hall 15 февраля. Он отметил, что билеты "разлетелись молниеносно".