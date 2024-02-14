Серябкина ответила, готова ли на дуэт с SHAMAN

Российская певица Ольга Серябкина заявила корреспонденту NEWS.ru, что спела бы дуэтом с SHAMAN ( Ярославом Дроновым ). По ее словам, артист обладает потрясающим вокальным мастерством. Как отметила исполнительница, она впервые слышит о нежелании коллег сотрудничать с ним.

Я впервые о таком слышу и не реагирую на какие-то клише. Он симпатичный парень, да [спела бы дуэтом], почему бы и нет. Все зависит от песни. Песня решает, — подчеркнула Серябкина.

Ранее продюсер Владимир Киселев заявил, что некоторые российские артисты отказываются выступать на одной сцене с певцом SHAMAN, потому что не хотят стать его «свитой». По его мнению, другие певцы и музыканты на самом деле не завидуют Ярославу Дронову. Сейчас SHAMAN ведет себя слишком амбициозно и зря так активно противопоставляет себя другим артистам, считает Киселев. Но многие звезды трудились не меньше певца, а некоторые и гораздо больше, отметил он.