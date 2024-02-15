Фомин рассказал, что ему подарили на юбилей: «Все обзавидовались»

«Мне все обзавидовались. Мне подарили поездку к Южному полюсу. Надо будет спланировать время и осуществить это долгожданное путешествие. На частном самолете. Мне подарили поездку в Турцию . Я ни у кого ничего не просил», — отметил Фомин.

По словам артиста, гости вечеринки в честь юбилея подарили ему много цветов, хотя он специально просил этого не делать. Ему также преподнесли полезные сертификаты в ЦУМ и к косметологу, парфюмерию, ювелирные украшения и аксессуары. Фомин отметил, что пока не знает, с кем полетит к Южному полюсу. Артист обрадовался тому, что у него такие щедрые и отзывчивые друзья.