Дженнифер Лопес уходит из шоу-бизнеса
В 2021 году случилось то, чего ждали все долгие годы. Произошло воссоединение Дженнифер Лопес и Бена Аффлека спустя 17 лет после их несостоявшейся свадьбы. Тогда актёр сбежал из-под венца. Так, их жизни разделились. Джей Ло несколько раз выходила замуж, стала матерью. Бен женился на Дженнифер Гарнер, которая родила ему детей. После развода Аффлек закрутил роман с актрисой Аной де Армас. У артиста была алкогольная зависимость, которую он смог преодолеть. Потом между Лопес и Аффлеком закрутился бурный роман.
В 2022 году состоялась долгожданная свадьба. Дженнифер Лопес счастлива быть вместе с Беном Аффлеком и она утопает в своей любви к нему. Любовь вскружила ей голову. А поклонники замечают, что Бен ведет себя куда спокойнее своей супруги и это кажется им несправедливым. Теперь же Дженнифер готова бросить карьеру, чтобы больше времени проводить с мужем. О своем решении Лопес сообщила в интервью Daily Mail.
Совсем скоро публика услышит новый альбом певицы под названием «This is me … Now». Женщина сказала, что в ее жизни заканчивается старая эра и начинается новая.
«Скорее всего, это будет мой самый последний альбом!», — призналась поп-звезда.
Однако так резко уходить со сцены Джей Ло не собирается. Артистка заявила, что вероятно, отправится в свой последний тур по миру. Дженнифер признается, что новый альбом для нее важен, так как все песни посвящены Бену, их истории любви. Альбом служит продолжением более раннего выпущенного альбома, который Лопес выпустила после болезненного расставания с Аффлеком. Ко всему прочему, в поддержку альбома Джей Ло на собственные деньги сняла документально-музыкальный фильм, рассказывающий историю влюбленных. Фото: социальные сети.