Дженнифер Лопес уходит из шоу-бизнеса

В 2021 году случилось то, чего ждали все долгие годы. Произошло воссоединение Дженнифер Лопес и Бена Аффлека спустя 17 лет после их несостоявшейся свадьбы. Тогда актёр сбежал из-под венца. Так, их жизни разделились. Джей Ло несколько раз выходила замуж, стала матерью. Бен женился на Дженнифер Гарнер, которая родила ему детей. После развода Аффлек закрутил роман с актрисой Аной де Армас. У артиста была алкогольная зависимость, которую он смог преодолеть. Потом между Лопес и Аффлеком закрутился бурный роман.

В 2022 году состоялась долгожданная свадьба. Дженнифер Лопес счастлива быть вместе с Беном Аффлеком и она утопает в своей любви к нему. Любовь вскружила ей голову. А поклонники замечают, что Бен ведет себя куда спокойнее своей супруги и это кажется им несправедливым. Теперь же Дженнифер готова бросить карьеру, чтобы больше времени проводить с мужем. О своем решении Лопес сообщила в интервью Daily Mail.

Совсем скоро публика услышит новый альбом певицы под названием «This is me … Now». Женщина сказала, что в ее жизни заканчивается старая эра и начинается новая.

«Скорее всего, это будет мой самый последний альбом!», — призналась поп-звезда.