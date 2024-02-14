Российские звезды выступили перед бойцами в Мелитополе
13 февраля в Мелитополе прошел концерт агитбригады «Русского Радио». Перед военными выступили звезды отечественного шоу-бизнеса – Роман Архипов и группа «Земляне». Артисты не только дали концерт, но и привезли бойцам военную технику.
По словам представителей пресс-службы «Русской Медиагруппы», патриотический проект «Агитбригады «Русского Радио» был запущен радиостанцией два года назад.
Музыканты «Русского Радио» одни из первых поддержали российских военных и, пойдя по стопам легендарных артистов XX века, начали организовывать концерты в воинских частях и на линии соприкосновения, чтобы проложить «мостик» между бойцами и большой страной.
«Звезды смело отправляются на прифронтовые территории и дарят военным свое творчество. Артисты признаются, что для них этот марафон очень важен. Для любого исполнителя это возможность заявить о своей гражданской позиции и внести свой вклад в общее дело», – пояснили на радио.
В пресс-службе добавили, что в Мелитополе артисты не только выступили перед Добровольческим батальоном Павла Судоплатова, но и привезли бойцам необходимое военное оборудование: два беспилотных воздушных судна и базовую станцию Supercam S350. Как поделились сами артисты, агитбригаду военные принимали горячими аплодисментами и словами благодарности. Ранее в зоне проведения спецоперации побывал российский рэп-исполнитель ST (Александр Степанов). Он выступил для бойцов Росгвардии и представил им свою новую песню «Дай ему сил».