Названы самые романтичные песни для свидания в День всех влюбленных

Музыкальный критик Евгений Бабичев в разговоре с NEWS.ru назвал композицию Тони Брэкстона Spanish Guitar одной из лучших для романтического свидания в День всех влюбленных. Также, по его словам, с жертвенной любовью ассоциируется саундтрек к «Титанику» My Heart Will Go On, исполненный Селин Дион.

Первое — Тони Брэкстон Spanish Guitar, очень красивая мелодия, невероятно чувственное, тонкое исполнение, по названию понятно — очень красивая испанская гитара. Второе — что ассоциируется с жертвенной любовью, до гробовой доски, саундтрек к «Титанику», Селин Дион — My Heart Will Go On. Песня, мне кажется, создавалась как просто песня к фильму, но так вышло, что она смело идет к званию песни на века, на все времена, — заявил критик.

Также Бабичев посоветовал включить It Must Have Been Love группы Roxette. Немного подзабытую композицию, не особо считающуюся визитной карточкой группы, молодое поколение может помнить по сериалу «Физрук». Все любовные переживания главного героя Дмитрия Нагиева проходили под эту композицию, напомнил эксперт.

Вместе с этим он назвал потрясающими The Book Of Love Питера Гэбриела, One Year of Love британской рок-группы Queen. Посоветовал эксперт и Shape of My Heart британского певца Стинга.

Давайте завершим этот списочек российским исполнителем — у Филиппа Киркорова есть великолепная песня «Валентинов день». Такая... с веселым настроением, интересная, по тем временам, аранжировка, — сказал Бабичев.