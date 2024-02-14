Сериал «Постучись в мою дверь в Москве»: дата выхода, сюжет, чем российская версия отличается от турецкой

Накануне Дня всех влюбленных на российском стриминговом сервисе Okko вышел первый эпизод сериала «Постучись в мою дверь в Москве» — это адаптация турецкого шоу, буквально за пару лет ставшего главной мелодрамой во всем мире. «Лента.ру» рассказывает о графике выхода серий, о том, какие актеры сыграют в новом сериале и чем российская версия «Постучись в мою дверь» будет отличаться от турецкого оригинала.

Основная информация

Название: «Постучись в мою дверь в Москве» Платформа: Okko, Premier Режиссер: Всеволод Аравин Жанр: мелодрама Длительность: 60 серий по 50 минут В главных ролях: Никита Волков и Лиана Гриба Основа: турецкий сериал «Постучись в мою дверь»

Дата выхода

О том, что в России появится свой Серкан Болат, стало известно в конце 2022 года. Генеральный продюсер компании «Медиаслово» Данила Шарапов сразу объяснил, что российская адаптация будет существенно отличаться от оригинала — причем не только местом действия, но и некоторыми сюжетными поворотами.

Съемки проекта стартовали 16 мая 2023 года. А в августе появилась информация о том, что роль российского Серкана Болата исполнит звезда «Трудных подростков» Никита Волков. Его партнершей по экрану стала Лиана Гриба («Монастырь», «Триггер»). Кстати, изначально на роль главной героини рассматривали блогершу Дину Саеву, но позже девушка выбыла из проекта.

Полноценный трейлер сериала был опубликован 1 февраля 2024 года.

Первая серия сериала «Постучись в мою дверь в Москве» вышла 12 февраля 2024 года

Новые серии будут выходить на платформе Okko каждую неделю. Всего в шоу заявлено 60 эпизодов: зрители увидят финал первого сезона 23 мая 2024 года.

Длительность одной серии составит 50 минут — турецкий оригинал обладал похожим хронометражем. При этом само повествование длилось почти в три раза дольше: в турецкой мелодраме два сезона и 161 серия.

60 серий по 50 минут будет в первом сезоне «Постучись в мою дверь в Москве»

На чем основан сериал

В основу российского сериала легко турецкое шоу с аналогичным сюжетом. Первый сезон оригинального «Постучись в мою дверь» вышел на экраны в 2020 году, а второй сезон, закончивший романтическую историю, появился год спустя.

О чем сериал «Постучись в мою дверь»? Эда Йылдыз (Ханде Эрчел) живет со своей тетей и работает флористом в семейном цветочном магазине. Девушка мечтает уехать в Италию на архитектурную стажировку, но архитектурное бюро Art Life лишает ее стипендии. Недовольная такой несправедливостью Эда решает встретиться с руководителем бюро Серканом Болатом (Керем Бюрсин). Однако вместо ссоры обеспеченный предприниматель предлагает флористке неожиданную сделку — если героиня притворится девушкой Серкана, бизнесмен оплатит ее стажировку в Италии. Таким образом Болат хочет вернуть свою бывшую — Селин (Биге Онал). Постепенно притворство перерастает в искренние чувства, но героям приходится преодолеть множество трудностей, чтобы по-настоящему стать парой. В «Постучись в мою дверь» есть все элементы классической мелодрамы — коварные интриги, громкие ссоры и даже временная потеря памяти.

Сериал мгновенно стал хитом как в Турции, так и за рубежом, в том числе, в России. В 2022 году «Постучись в мою дверь» вошел в топ самых просматриваемых шоу среди россиян, а авторы блога «Кинопоиска» назвали сериал народным хитом и сравнили с невероятно популярной в позднем СССР «Рабыней Изаурой».

Мировую известность (даже среди тех, кто не видел ни одной серии шоу) получил и главный герой сериала — красивый, загадочный, богатый и умный Серкан Болат. Российские зрительницы увидели в нем привлекательного мужчину, который может стать для каждой из них идеальным партнером.

Сюжет

Несмотря на то, что российская версия «Постучись в мою дверь» будет отличаться от оригинала, главная линия повествования останется неизменной.

В центре сюжета — история любви наивной, но дерзкой студентки и молодого серьезного бизнесмена

Действие российской адаптации шоу развернется в современной Москве. Отличница Саша Гордеева (Лиана Гриба) мечтает стать успешным ландшафтным дизайнером. Но, кажется, ее мечте не суждено осуществиться — Саша внезапно теряет свою именную стипендию и вылетает из университета.

Тогда обиженная девушка решает разобраться с тем, кто лишил ее выплат. Она собирается встретиться с молодым бизнесменом Сергеем Градским (Никита Волков) и высказать все, что она о нем думает — именно компания Градского аннулировала стипендию Гордеевой.

Однако знакомство молодых людей принимает неожиданный оборот: Градский обещает Саше, что та закончит обучение и даже получит место в его компании. Но для этого Гордеева должна выполнить одно условие — на протяжении двух месяцев изображать невесту Сергея, чтобы тот смог вернуть свою бывшую.

Отличия российской и турецкой версий

Пока неизвестно, как именно история российских Серкана Болата и Эды Йылдыз будет отличаться от оригинала. При этом создатели сериала «Постучись в мою дверь в Москве» заверяют, что шоу «сохранит общее обаяние драматургии» оригинального турецкого хита.

Директор по контенту онлайн-кинотеатра Okko Эльвира Дмитриевская пообещала, что зрители будут запоем смотреть обновленное шоу.

Говорить про феноменальный успех оригинального сериала «Постучись в мою дверь» не приходится. Мы уверены, переосмысливая проект через призму российской идентичности, что наша версия установит еще более прочную связь со зрителями Эльвира Дмитриевская директор по контенту Okko

Ключевое и самое заметное отличие российского и турецкого сериалов — место действия. Если в оригинальном «Постучись в мою дверь» события разворачиваются в Турции, то в российской адаптации герои живут в Москве. Интересно, что Саша Гордеева, которая заявлена как девушка из бедной семьи, живет в хорошей квартире в новостройке и имеет машину.

Ожидается, что в российской версии шоу появятся все персонажи, знакомые поклонникам турецкого оригинала. При этом истории героев адаптированы под российские реалии, а отдельные сюжетные ветки с их участием упрощены в угоду хронометражу.

Вместо этого создатели шоу решили разнообразить сюжет юмористическими сценами, характерными для российских ситкомов. Сериал уже ругают за банальные шутки. Например, в одной из сцен в цветочный магазин, которым владеет тетя Саши, врывается нетрезвый мужчина и ведет себя максимально нелепо.

Актерский состав

Главные роли в сериале исполняют Никита Волков и Лиана Гриба. Кроме них, в шоу появится много российских звезд разной величины.

Кто сыграет в сериале «Постучись в мою дверь в Москве»