Составлен список участников «голой» вечеринки, посетивших зону СВО

Певец Филипп Киркоров 13 февраля посетил больницу в Горловке, куда доставил гуманитарную помощь и выступил перед бойцами СВО. Кто еще из участников «голой» вечеринки ездил в зону специальной военной операции после скандала из-за мероприятия в «Мутаборе»?

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Что известно о поездке Киркорова в зону СВО

Народный артист России 13 февраля посетил горбольницу № 2 в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Певец привез гумпомощь и выступил перед сотрудниками и пациентами клиники. Известно, что Киркоров доставил в Горловку подарки раненым бойцам, компьютеры, принтеры и необходимую технику для местного детского центра. Также он пообещал оплатить протезы трем военным.

«Ради сохранения мира, если надо, пойду в колготках на передовую. Меня ничем не испугаешь. Я и на это пойду», — сказал он.

Некоторые СМИ и общественники увидели в поездке Киркорова в Донбасс попытку «искупить вину» за участие в «голой» вечеринке, организованной блогером Анастасией Ивлеевой 20 декабря в московском клубе «Мутабор». В связи со скандалом были отменены выступления артиста на сцене и телевидении, что привело к потере гонораров.

Комментируя поступок Киркорова, актриса Яна Поплавская заявила, что ДНР — «это не прачечная, где отмывают обгаженные штаны». По ее мнению, поездка в зону СВО не поможет певцу «загладить вину».

«Стыдно и мерзко, если честно, коллеги. А у меня лишь одно желание — плюнуть в рожу тому, кто все это провернул, лишь бы отбелить „голубой бриллиант“», — написала Поплавская в своем Telegram-канале.

В то же время представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Киркоров всегда помогал фронту, но об этом мало кто знает.

«Мало кто знает, сколько он всегда помогал. Дети, раненые, социальные учреждения — он жертвовал и поддерживал всю свою жизнь», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Что известно о поездке Димы Билана в зону СВО

Заслуженный артист России Дима Билан также подвергся критике за свое участие в скандальном мероприятии Ивлеевой. 16 января он посетил Республиканский травматологический центр в ДНР, где встретился с маленькими пациентами и их родителями, подарив им подарки. Детский центр в Горловке получил от Билана кондиционеры.

Певец посетил и приют для бездомных животных, которому пожертвовал 3 млн рублей. Исполнитель даже взял из учреждения черного кота, которого назвал Шахтером.

Кроме того, Билан встретился с участниками СВО. Певец несколько часов общался с бойцами, которые воюют на передовой, и пообещал помочь тем, кому нужно протезирование.

Что известно о поездке в зону СВО Сидоркова

9 января издание RTVI сообщило о тайной поездке в Донбасс топ-менеджера VK Константина Сидоркова, который стал одним из участников «голой» вечеринки Ивлеевой. Фотографию с директором музыкальных и событийных проектов компании на фоне стелы на въезде в Луганск опубликовала в социальной сети «ВКонтакте» группа «Катюша» 30 декабря.

«Узнав, что мы едем [в Донбасс], наш друг Константин Сидорков загрузил нашу машину под завязку гуманитаркой для бойцов, но, увидев свободное в салоне место, не раздумывая принял решение передать сам», — говорится в публикации коллектива.

По информации Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», Сидорков хотел, чтобы его поездка осталась незамеченной. В связи с этим он выразил недовольство, что информация о визите в Донбасс была предана огласке.

Кто из участников «голой» вечеринки может посетить зону СВО

Как писал «ВЧК-ОГПУ», для «искупления вины» за участие в «голой» вечеринке Ивлеевой в зону СВО могут отправиться многие участники скандального мероприятия. В частности, певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) и рэпер T-killah (Александр Тарасов), для которых «продумывают репертуар и сценический образ». При этом Telegram-канал утверждал, что Киркоров от поездки в Донбасс отказался.