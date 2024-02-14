«Есть угроза для жизни!». Дана Борисова узнала свой вердикт после госпитализации

Все мы знаем Дану Борисову. Это та девушка из Армейского магазина. Однако ее путь не такой простой, как кажется. Известная российская телеведущая столкнулась с тяжелой зависимостью. Как это происходило? Расскажем далее.

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В детстве артистки было много любви и заботы. Мама и сестра Борисовой были рядом. С папой же у телеведущей были холодные отношения. Дана отмечает, что у нее есть генетическая предрасположенность к зависимости. Так, по папиной линии у родственников были проблемы с алкоголем.

Со временем мама ведущей Екатерина Борисова перебралась к ней, и они стали жить вместе в Москве. Со стороны родительницы началась тотальная опека, что не нравилось Дане. Так отношения с мамой изменились. Борисова решила купить ей квартиру в Крыму. Тогда близкие люди начали понимать друг друга.

Первый звоночек

У Даны был тяжелый период в жизни. Она прекратила отношения с первым мужем, от которого родила свою дочь Полину. Плюсом ко всему стал тяжелый рабочий график. Борисова вела на НТВ утреннюю программу.

Со временем передачу закрыли и на место Борисовой взяли других ведущих.

«Я все лето была в подвешенном состоянии - не знала, что будет с работой и как оплачивать взятый кредит», - объясняла телеведущая.

Однако Дане предложили стать интервьюером светской хроники. По признанию артистки, для нее это было тяжело: задавать провокационные вопросы людям, с которыми она хорошо знакома.

На таких мероприятиях всегда стоял алкоголь. Так Борисова открыла себе путь к тому, как стать смелее. Однако коллеги стали замечать, что Дана плохо выглядит в кадре. Сначала на это закрывали глаза, а потом попросили уйти.

Но без работы Борисова не осталась, ее пригласили на РБК. График вновь был непростой, и стресс Дана снимала алкоголем.

«Были и очень неприятные моменты – я приезжала за дочкой в садик пьяная, у меня дважды отбирали права за нетрезвое вождение», - призналась ведущая.

Борисова начала набирать вес. Новый продюсер Даны Тима Брик предложил для похудения и «бодрости» принимать психостимулятор. Причем он сам его употреблял. Вскоре Тима умер от гипергликемической комы. Тогда телеведущая перестала принимать наркотик. Так в ее жизни вновь появился алкоголь.

Переломный момент

Весной 2017 года маме телеведущей позвонила ее дочь Полина. Она начала рассказывать о «белых порошочках». Екатерина Борисова обратилась к Андрею Малахову. Благодаря телеведущему Дана отправилась на лечение в закрытую клинику в Таиланде. Там у нее отобрали все, в том числе мобильный телефон.

Позже Борисова призналась:

«Возможно, все было бы хуже, будь у меня в реабилитационном центре доступ к телефону и СМИ».

Дана успешно прошла курс лечения. Она начала ездить в лагеря и посещала группы зависимых. Борисова стала хорошей мамой, так как ранее совершала ошибки из-за тяжелого графика и своей зависимости. Любовь и контроль Полине давала бабушка.

Очередная госпитализация

Накануне 47-летнюю Борисову вновь обнаружили в бессознательном состоянии. Близкие люди забили тревогу, так как решили, что она взялась за старое. 16-летняя дочь артистки испытала шок. Именно она обнаружила мать в непонятном состоянии.

«Это ведь хроническая рецидивирующая болезнь. Не бывает выздоровления ни от алкоголизма, ни от наркомании. Это болезнь ума, души и тела», - сказала мать телеведущей.

Дану госпитализировали. Она жаловалась на сухость во рту и головокружение. Врачи также зафиксировали низкое давление у ведущей. Искать запрещенные вещества у Борисовой не стали.

«Она взрослая женщина, пусть все сама решает», - сказала Екатерина Борисова.

Сейчас здоровьем Даны занимаются врачи. Телеведущая постоянно отмечает отеки рук и ног и тремор. Звезда сильно похудела, у нее сильно болит голова.

«У меня рефлексы заторможены, тряска во всем теле, руки не держат», - признается Борисова.

Мнение со стороны

Певица Наталья Штурм обвинила Борисову в создании искусственного скандала. По ее словам, Дана специально пристает ко всем знаменитостям. Так она пытается добиться того, чтобы про нее помнили.

Ранее Штурм и Борисова были подругами. Наталья даже вспомнила, как они вместе ходили по магазинам и договаривались со знакомыми о скидке. После этого певице начали звонить знакомые и спрашивать причину ссоры с Даной.

«Я была в шоке. И тут Борисова мне пишет: «Давай с тобой организуем скандал!» Конечно, я отказалась», - рассказала Штурм.

По мнению Натальи, Борисова вышла из ремиссии и вновь стала зависимой.

«Это заявляет женщина с помятым лицом, которая уверяет, что давно уже соскочила и не употребляет. А на самом деле, по моему мнению, и по мнению моих звездных друзей, употребляет, и еще как!», - говорит певица.

Помимо неадекватного поведения и тяги к веществам у Борисовой находили биполярное аффективное расстройство. Теперь медикам предстоит узнать, что де на самом деле происходит с некогда красивой и знаменитой ведущей.

Врачи вынесли вердикт

Медики подтвердили, что жизни Борисовой угрожает опасность. По их мнению, нужно подключать неврологов. А сейчас предстоит провести ряд обследований.

Борисова призналась, что она стала принимать препарат для похудения. Это и стало объяснением снижения ее веса, а также тремора. Однако это волшебное средство может угрожать жизни.