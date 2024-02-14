Звезда «Голос, Дети» и «Ты супер» попался с мефедроном
Участник музыкальных проектов «Голос, Дети» и «Ты супер!» Виктор Борисов был задержан в Москве. Во время проверки документов у него нашли пакет с мефедроном. Об этом сообщает 112.
«Виктора Борисова задержали на Пресне, когда остановили такси, в котором он был пассажиром. Он изрядно нервничал. Было решено его досмотреть. У певца нашли пакет с мефедроном», — передает авторы telegram-канала.
В настоящий момент проводится соответсвующая проверка. Сам инцидент произошел поздно ночью.
«Голос. Дети» — вокальное телевизионное шоу, выходящее на Первом канале. Борисов являлся его участником несколько лет назад. Также он известен как участник другого вокального детского шоу — «Ты супер!».