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Звезда «Голос, Дети» и «Ты супер» попался с мефедроном

Участник музыкальных проектов «Голос, Дети» и «Ты супер!» Виктор Борисов был задержан в Москве. Во время проверки документов у него нашли пакет с мефедроном. Об этом сообщает 112.

Звезда «Голос, Дети» и «Ты супер» попался с мефедроном
© РИА Новости

«Виктора Борисова задержали на Пресне, когда остановили такси, в котором он был пассажиром. Он изрядно нервничал. Было решено его досмотреть. У певца нашли пакет с мефедроном», — передает авторы telegram-канала.

В настоящий момент проводится соответсвующая проверка. Сам инцидент произошел поздно ночью.

«Голос. Дети» — вокальное телевизионное шоу, выходящее на Первом канале. Борисов являлся его участником несколько лет назад. Также он известен как участник другого вокального детского шоу — «Ты супер!».

Шоу-бизнес
Виктор Борисов
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