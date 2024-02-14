Курбан Омаров ответил на вопрос о пластических операциях своей невесты Валерии

23-летняя возлюбленная Курбана Омарова вызывает бурный интерес пользователей Сети. Обсуждают главным образом внешность Валерии. Кто-то восторгается ее красотой, ну а кто-то вечно ищет изъяны. Некоторые и вовсе подозревают, что девушка в своем юном возрасте уже прибегала к радикальному улучшайзингу.

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«Многие пишут, что Лера сделала себе грудь. Как она относится к пластическим операциям?» — спросили у Курбана в Инстаграме*.

Бизнесмен поэтично ответил, что скальпель пластического хирурга никогда не касался его девушки и вряд ли это вообще случится.

«Валерия — нетронутый цветок. И согласитесь, его лучше не портить», — заявил бывший муж Ксении Бородиной.

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Трудно не согласиться!

А еще Курбан признался, что ему больше всего нравится в Валерии, с которой он весной отправится в ЗАГС. В мае 2023-го бизнесмен анонсировал, что сделает возлюбленной предложение, и не обманул: неделю назад он преподнес избраннице кольцо.

«Она человек, к мнению которого я прислушиваюсь, что для меня удивительно», — рассказал Омаров подписчикам в запрещенной сети.

Ранее Курбан Омаров впервые ответил на слухи о беременности своей невесты.