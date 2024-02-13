Лера Кудрявцева порвала связки в колене

"Я не знаю, чем я прогневила Бога. Пытаюсь жить по совести, не желаю никому зла, работаю, помогаю всем, занимаюсь благотворительностью. Но то, что со мной происходит - это какой-то сюр", - жалуется она читателям.

Несколько недель назад ведущая оказалась в центре скандала плеснув водой в лицо героине шоу Андрея Малахова. В начале года сообщила о разрыве с мужем, хотя пока не разводится с ним. А в декабре 2023 года не смогла выйти на сцену "Песни года" в Минске, свалившись с пневмонией.