Названа причина отмены тура Стаса Пьехи по России

«Сегодня днем он был у лора. Ему сказали, что у него повреждение связок, кровоизлияние, повреждение тканей на связках, сказали несколько дней строго молчать <…> Он хотел в этот регион приехать (на концерт в Орле — прим. ред.), там дальше Курск, Белгород, он не отменял там концерты. Они будут перенесены на новые даты. В итоге мы сейчас ищем даты переносов на какие-то ближайшие числа. Он приедет обязательно», — рассказала Быстрова.