Названа причина отмены тура Стаса Пьехи по России
Сестра российского певца Стаса Пьехи Эрика Быстрова назвала причину отмены гастрольного тура артиста по России. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Быстровой, певец отменил концерты из-за повреждения связок. При этом она также уточнила, что тур все равно состоится, но в другие даты.
«Сегодня днем он был у лора. Ему сказали, что у него повреждение связок, кровоизлияние, повреждение тканей на связках, сказали несколько дней строго молчать <…> Он хотел в этот регион приехать (на концерт в Орле — прим. ред.), там дальше Курск, Белгород, он не отменял там концерты. Они будут перенесены на новые даты. В итоге мы сейчас ищем даты переносов на какие-то ближайшие числа. Он приедет обязательно», — рассказала Быстрова.
Сестра Пьехи также добавила, что повреждение связок стало осложнением другой болезни — ранее артист провел концерт, будучи больным. При этом изначально певец планировал успеть восстановиться до выступления в Орле, однако его состояние не улучшилось.
«И в момент, когда уже концерт начинался, он принял решение выйти к зрителям и извиниться, что он не сможет спеть, потому что обманывать нехорошо. Он вышел, все сказал, и зритель с поддержкой отнесся к нему», — добавила Быстрова.
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