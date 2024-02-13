Цыганова: Собчак может оказаться в психиатрической клинике

Певица Цыганова заявила, что Собчак может оказаться в психиатрической клинике
Супруги Виктория и Вадим Цыгановы раскритиковали журналистку Ксению Собчак после выхода на телеканале НТВ двухсерийного фильма о ее зарубежной недвижимости. Свое мнение они изложили в Telegram.
Цыгановы припомнили Собчак участие в скандальной «голой» вечеринке в клубе «Мутабор». Супруги обвинили журналистку в «сатанизме».
По мнению Цыгановой, Собчак «заигралась далеко и безвозвратно» и может попасть в психиатрическую клинику.
Собчак ранее заявила о намерении подать на НТВ судебный иск о клевете. В ответ телеканал потребовал предоставить документы о наличии у нее чести и достоинства, передает «Радиоточка НСН».