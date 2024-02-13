Цыганова: Собчак может оказаться в психиатрической клинике

Супруги Виктория и Вадим Цыгановы раскритиковали журналистку Ксению Собчак после выхода на телеканале НТВ двухсерийного фильма о ее зарубежной недвижимости. Свое мнение они изложили в Telegram.

Цыгановы припомнили Собчак участие в скандальной «голой» вечеринке в клубе «Мутабор». Супруги обвинили журналистку в «сатанизме».

По мнению Цыгановой, Собчак «заигралась далеко и безвозвратно» и может попасть в психиатрическую клинику.