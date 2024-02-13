Бизнес Лободы ликвидировали в РФ

Федеральная налоговая служба ликвидировала бизнес певицы Светланы Лободы в России. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные ФНС.

Согласно информации издания, компания Лободы прекратила деятельность 2 февраля 2024 года. В качестве причины ликвидации указано окончание срока действия документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в РФ.

Речь идет об ИП, которое Лобода зарегистрировала в августе 2018 года в одном из подразделений ФНС в Московской области. Основными видами деятельности компании были исполнительные искусства, производство, распространение, демонстрация кинофильмов, радиовещание, реклама и консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.