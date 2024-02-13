Лолита отреагировала на новость об отмене ее юбилейного тура

Российская певица Лолита Милявская отреагировала на новость о том, что ее юбилейный тур отменен в связи с участием в «голой вечеринке» ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой. Ее слова приводит РБК.

Артистка заявила, что в ближайшее время не планировала отправляться в юбилейный тур, так как отработала его еще до Нового года.

«После [Нового года] были плановые концерты. Ничего про отмены не знаю. Это к директорам площадок скорее вопрос», — заявила исполнительница.

Ранее появилась информация, что юбилейный тур Милявской по России полностью отменят. Отмечалось, что подобных мер добивались общественные деятели после появления Лолиты на «голой вечеринке».