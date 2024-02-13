Эмин Агаларов заявил, что деньги и слава не приносят счастье

Певец Эмин Агаларов заявил в беседе с aif.ru, что большие деньги и слава не приносят счастья.

Агаларов привел в пример таких звезд, как Элвиса Пресли, Владимира Высоцкого, Фредди Меркури и Джона Леннона. По мнению артиста, они были несчастны.

«Муслим Магомаев ушел со сцены в 56 лет. И 10 последних лет жил затворником, запершись у себя в квартире. Думаю, не от большого счастья. Эти люди загнаны в стены собственного успеха», — заявил певец.

По мнению Агаларова, чем успешнее и популярнее человек, тем в меньшем пространстве он вынужден существовать. Он также заявил, что успех может быть губительным для личной жизни.

Агаларов назвал деньги инструментом для решения вопросов. Однако, как он считает, на большую сумму нельзя купить счастье.

В июле 2022 года Агаларов заявил, что у него нет конфликта с продюсером Игорем Крутым. По его словам, они просто прекратили общаться из-за денежного спора.