Тещу Лагутенко уволили из школы из-за мата

Тещу солиста группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко уволили по статье из спортивной школы №9 Читы. Об этом сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на сотрудника организации.

По данным источника, тренера по художественной гимнастике Валентину Жукову уволили еще в конце октября 2023 года, однако она пыталась оспорить решение через суд, который проиграла.

Telegram-канал Mash уточнял, что Жукову якобы уволили за мат — она употребила нецензурное слово в словесном конфликте с 19-летней подопечной.

Накануне телеведущая Анфиса Чехова призналась в шоу «Злые языки», что ее уволили с телеканала «Домашний» после скандала из-за бурятских женщин.