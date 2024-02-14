Продюсер Киселев: певец Shaman сделал понятие "патриот" ругательством

Продюсер Владимир Киселев назвал главную проблему певца Shaman (Ярослав Дронов). Он считает, что артист превратил понятие "патриот" в ругательство, передает Daily Moscow. Киселев считает, что Shaman чересчур амбициозен и слишком активно противопоставляет себя коллегам. "Его заявление бесцеремонное: "Я пел с президентом дуэт на Красной площади", будучи одним из 22 артистов, спев две строчки. Или выходить говорить: "Я самый востребованный артист", — отметил он. По словам продюсера, такие артисты, как Николай Басков и Николай Расторгуев, не захотят быть "свитой" молодого певца, который называет себя "самым патриотическим артистом страны". "Все люди, у которых есть имя, тоже служили Родине. Они тоже служили президенту. Они тоже пели и поют в "Лужниках" и на Красной площади", — добавил Киселев. Продюсер подчеркнул, что отвечающим за продвижение Дронова специалистам нужно задуматься над его позиционированием. "Такие певцы привели к словосочетанию "патриот в ругательство", как у Салтыкова-Щедрина: если орет о патриотизме, значит, проворовался", — подытожил он. До этого сообщалось, что неизвестный попытался сорвать концерт певца Shaman в Екатеринбурге.