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Звезда «Кадетства» рассказала о преследованиях неадекватного поклонника

Звезда сериала «Кадетство», актриса Елена Захарова рассказала, что ее преследует неадекватный поклонник. Ее слова приводит «Пятый канал».

Звезда «Кадетства» рассказала о преследованиях неадекватного поклонника
© globallookpress.com

По словам Захаровой, психически больной мужчина начал оказывать ей навязчивое внимание два года назад. Он подошел к артистке после спектакля и вручил букет и письмо с признанием. Затем сталкер начал ездить за Захаровой по России и караулить ее возле дома, пугая шестилетнюю дочь актрисы.

«Он меня стоял караулил. Мы подошли вместе к машине: мои родители, моя дочка, мои друзья. Нас было человек восемь. Он при них пытался схватить меня за руку и говорил: "Я ее люблю, я ее люблю"», — вспомнила актриса.

Захарова отметила, что поклонник запрыгнул на сцену во время одного из ее спектаклей и заявил, что намерен добиться от нее взаимности.

Актриса сообщила, что обращалась в полицию. Правоохранители выяснили, что мужчина состоит на учете у психиатра.

«Его в одном городе даже забирали в полицейский участок. Во Владимире. Администратору он сказал, что пойдет до конца», — рассказала Захарова.

Ранее американская певица Тейлор Свифт захотела подать в суд на студента, отслеживающего ее перемещения на частном самолете.

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Елена Захарова
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