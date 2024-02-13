«Люди, которые являются руководителями идеологических отделов, вообще понимают, что большие артисты не хотят быть «свитой» у молодого артиста, который заявляет, что он «самый патриотический певец страны». А они не патриоты — Коля Басков, Расторгуев? Как так можно говорить», — отметил Киселев.

Он также выразил мнение, что в искусстве вообще не стоит использовать амбициозное слово «самый». Киселев считает, что артисты могут называть себя только «одними из», например, самых патриотичных. Он также заверил, что ни более опытные певцы, ни молодые музыканты не завидуют SHAMAN, так как сами уже прошли через непростой путь обретения популярности.