Нюша снялась в бюстгальтере с бантами и мини-юбке

Певица Нюша снялась в образе куклы. Знаменитость показала результат фотосессии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Перед камерой Нюша предстала в наряде розового цвета. Артистка надела бюстгальтер с бантами, мини-юбку, леггинсы с вырезами и лаковые туфли на каблуках. Певица дополнила образ сумкой в форме сердца и длинными митенками. Визажисты сделали ей макияж с черными стрелками и коричневыми губами, а стилисты — локоны с объемной челкой.

«Настроение: любить и творить», — подписала фото Нюша.

Певица вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова в августе 2017 года. Свадебная церемония пары состоялась на Мальдивах. На торжестве присутствовали только родные и близкие влюбленных. Нюша объявила о своей беременности в мае 2018-го. В ноябре того же года певица родила супругу дочь в Майами. Пара назвала девочку Серафимой-Симбой в честь главного персонажа их любимого мультфильма «Король Лев».