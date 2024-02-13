Нюша снялась в бюстгальтере с бантами и мини-юбке

Певица Нюша выложила фото в бюстгальтере с бантами и мини-юбке
Певица Нюша снялась в образе куклы. Знаменитость показала результат фотосессии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Перед камерой Нюша предстала в наряде розового цвета. Артистка надела бюстгальтер с бантами, мини-юбку, леггинсы с вырезами и лаковые туфли на каблуках. Певица дополнила образ сумкой в форме сердца и длинными митенками. Визажисты сделали ей макияж с черными стрелками и коричневыми губами, а стилисты — локоны с объемной челкой.
«Настроение: любить и творить», — подписала фото Нюша.
Певица вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова в августе 2017 года. Свадебная церемония пары состоялась на Мальдивах. На торжестве присутствовали только родные и близкие влюбленных. Нюша объявила о своей беременности в мае 2018-го. В ноябре того же года певица родила супругу дочь в Майами. Пара назвала девочку Серафимой-Симбой в честь главного персонажа их любимого мультфильма «Король Лев».
В декабре 2021-го у артистки и бизнесмена появился сын Саффрон. По словам Нюши, она определилась с именем за неделю до родов, когда увидела «подсказку» на билборде. Супруг знаменитости поддержал ее решение. Нюша рассказала, что ее семья часто обращает внимание на знаки «свыше».