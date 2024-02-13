Анна Калашникова призналась, что плакала после пластики Бони

Певица и модель Анна Калашникова призналась, что расплакалась после того, как увидела результат пластической операции блогерши Виктории Бони. Ее слова передает NEWS.ru.

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«Я ее так люблю, она безумная красавица. Но я плакала, когда это увидела <...> Это же жутко. Некоторые сравнивают ее с Майклом Джексоном теперь — тоже какое-то фрикачество», — заявила звезда.

Калашникова считает, что блогершу «понесло не в ту сторону» и отметила, что не довольна результатом хирургического вмешательства.

27 августа 2023 года Боня рассказала, что сделала пластическую операцию за 20 миллионов рублей — блефаропластику (операция по изменению формы век или разреза глаз. — «Газета.Ru»). Телеведущая обратилась к известному хирургу Чиа Чи Као, который ранее оперировал моделей Кендалл Дженнер, Беллу и Джиджи Хадид.

В декабре Боня снова улетела к своему пластическому хирургу в Лос-Анджелес, чтобы «дотянуть» второй глаз.