Бывший участник КВН рассказал о нападении на него из-за выступления

Российский стендап-комик, бывший участник КВН Илья Швецов рассказал о нападении из-за выступления в «Клубе веселых и находчивых». Историей он поделился в проекте «Мне смешно», видео доступно во «ВКонтакте».

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По словам Швецова, инцидент случился из-за номера, в котором он пародировал поэта Сергея Есенина.

«В какой-то момент мне надо было поцеловать сидящую в зале девочку. (...) Нужно было сделать вид, что я ее засосал. Но я, естественно, ее не засасывал, целовал как-то в щеку и все», — пояснил он.

Юморист заявил, что в ходе выступления поцеловал случайную девушку из зала.

После игры Швецова остановил на улице незнакомый мужчина в автомобиле. «Говорит: "Ты Есенина играл? Я говорю: "Да"», — вспомнил юморист. Получив утвердительный ответ, незнакомец ударил комика по лицу, после чего сел в машину и уехал. Впоследствии Швецов выяснил, что напавший на него мужчина был бойфрендом девушки, которую КВНщик поцеловал.