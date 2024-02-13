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Телеведущая Борисова назвала обморок побочкой от препарата для похудения

Телеведущая Дана Борисова призналась, что чувствует себя уже лучше после обморока. Ее слова передает kp.ru.

Дана Борисова рассказала, как чувствует себя после обморока
© РИА Новости

«Потеря сознания и все эти состояния — это побочка от приема препарата для похудения», — заявила звезда.

Накануне Андрей Малахов в своей программе рассказал, что Борисова попала в больницу после приема препарата «Оземпик», который стал популярным средством для похудения среди мировых звезд, однако предназначен для лечения сахарного диабета 2 типа.

В студии Малахова телеведущая призналась, что за месяц сбросила порядка 9 кг, а затем у нее начались проблемы со здоровьем — появился тремор, заторможенность речи, но последней каплей стало то, что Борисова потеряла сознание. Врачи посоветовали ей отказаться от препарата.

Борисова также рассказала, что колола препарат своей 16-летней дочери Полине. 26 января телеведущая хвасталась в соцсетях тем, как выглядит Полина после похудения. Знаменитость порадовалась, что дочь последовала ее примеру и пожелала родителям «таких же теплых отношений с детьми».

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