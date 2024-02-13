В Тюмени отменили концерт Лолиты

В Тюмени отменен концерт певицы Лолиты, который должен был состояться 25 марта. Об этом стало известно журналистам.

«Тюменская филармония расторгла договор с прокатчиком на проведение концерта на своей площадке. Это произошло по обоюдному согласию сторон», — сообщает издание 72.ru.

Ранее URA.RU писало, что после участия Лолиты в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой, тюменские депутаты потребовали не допускать певицу на концертные площадки, расположенные в госучреждениях. Власти ответили, что учтут позицию политиков.