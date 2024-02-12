Ветлицкая назвала сумму, за которую вернется в Россию с концертом

Певица Наталья Ветлицкая, экс-солистка группы «Мираж», за корпоративы просит гонорар от €45 тыс. (4,41 млн рублей). Ради такой суммы исполнительница готова прилететь даже в Россию, пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, артистка и ее менеджеры тщательно оценивают статус заказчика. В том случае, если что-то не устраивает, Ветлицкая отказывается петь про «глаза цвета виски».

Напомним, что певица завершила карьеру в начале 2000-х. В 2012 году она вместе с дочерью уехала в Испанию. Свой отъезд объяснила рекомендациями врачей, которые посоветовали переменить климат.