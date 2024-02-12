Автографы The Beatles захотели продать за миллионы рублей

Автографы участников The Beatles захотели продать за миллионы рублей. Об этом сообщает TMZ.

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Один из ведущих дилеров автографов выставил на продажу лист бумаги, подписанный всеми четырьмя участниками коллектива — Полом Маккартни, Джоном Ленноном, Ринго Старром и Джорджем Харрисоном. Стоимость предмета составляет 100 тысяч долларов (около девяти миллионов рублей).