Российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр иноагентов) поднял цену за свои концерты после запрета на въезд в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Размер гонорара артиста за выступление вырос до девяти миллионов рублей. В его райдере указано, что в случае, если музыканта не пустят на границе, полная сумма гонорара все равно остается у Моргенштерна. Помимо этого, в документе прописано, что всеми вопросами, связанными с визами, сборами на таможне и авиаперелетами рэпера и его команды, должны заниматься сами заказчики концерта.

В райдере также указано, что организаторы должны предоставить исполнителю дорогостоящие алкогольные напитки, шесть пар носков, аптечку, презервативы и смазку. Если же артисту придется ожидать трансфер, то за каждые пять минут задержки заказчики должны будут доплатить по 50 долларов.

Ранее стало известно, что Моргенштерн занялся переоформлением документов для своей команды перед концертом в Таиланде, чтобы не повторить судьбу музыкантов рок-группы «Би-2», которые были задержаны за проведение выступлений без соответствующего разрешения.